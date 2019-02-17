Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД выступили за соблюдение ядерной сделки по Ирану 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия выступает за соблюдение ядерной сделки по Ирану, сожалеет о негативном развитии в связи с односторонним решением США выйти из СВПД, заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы за то, чтобы соглашение по Ирану, которое в свое время было достигнуто, соблюдались. Мы сожалеем о том негативном развитии, которое это приобретает в связи с односторонним решением США (выйти из соглашения — ред.)", — сказал Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы за то, чтобы сохранить это соглашение, за то, чтобы в рамках нынешних реалиях находить такие решения, в том числе в рамках упомянутого вами механизма, который создали европейские страны, для того, чтобы не напрягать атмосферу, а наоборот, ее успокаивать", — сказал замглавы МИД РФ.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии
Политика , Сергей Вершинин , МИД , ЕС , Совбез ООН , РИА Новости , Иран , США
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение