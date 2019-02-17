В МИД выступили за соблюдение ядерной сделки по Ирану

"Мы за то, чтобы соглашение по Ирану, которое в свое время было достигнуто, соблюдались. Мы сожалеем о том негативном развитии, которое это приобретает в связи с односторонним решением США (выйти из соглашения — ред.)", — сказал Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Мы за то, чтобы сохранить это соглашение, за то, чтобы в рамках нынешних реалиях находить такие решения, в том числе в рамках упомянутого вами механизма, который создали европейские страны, для того, чтобы не напрягать атмосферу, а наоборот, ее успокаивать", — сказал замглавы МИД РФ.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.