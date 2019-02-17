«Поставил на место»: Лавров не стал отвечать журналисту из США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал журналистов The Washington Post , которые задали ему вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде на 55-й Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности, передает ФАН.

«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — так дипломат ответил на вопрос о том, что предпримет Москва для предотвращения «новых преступлений Асада против собственного народа».

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков поддержал ответ главы российского внешнеполитического ведомства.

«Это называется — поставить на место», — написал сенатор в твиттере.

«Многие нынешние высокопоставленные политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в «защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима» и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются «забыть» тему», — приводит НСН представителя военного ведомства.

По словам Конашенкова, забвение ракетных ударов нужно, чтобы избежать уголовной, политической и моральной ответственности. В России при этом «не удивлены» появлением столь «обескураживающих» для стран Запада выводов.

Кроме того, генерал-майор пожелал продюсеру Риаму Далати «избежать преследования и, тем более, провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался». Конашенков добавил, что ответственность за массовые фальсификации несут политики и спецслужбы в Великобритании, США и «других западных странах».

Накануне продюсер «Би-би-си» Риам Далати, курирующий сирийское направление, написал в своем твиттере несколько постов, в которых подробно рассказал, что съемки помощи пострадавшим в больнице сирийского города Дума после неподтвержденной химической атаки в апреле 2018 года были постановкой.

«Спустя почти шесть месяцев расследования я могу без всяких сомнений подтвердить — сцена в больнице в Думе была постановочной», — заявил британский журналист.

Он добавил, что в больнице в тот день никто не погиб. В то же время Далати допустил, что атака все же могла произойти, однако зарин в тот день в Думе не применялся.

«Мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы стало ясно, использовался ли хлор. Однако все прочее, связанное с атакой, было для усиления эффекта сфабриковано», — подчеркнул продюсер.

В «Би-би-си» вскоре после этого дали официальный комментарий — британская королевская радиовещательная компания считает сделанное заявление «личным мнением» Далати.

«Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки», — подчеркнула представитель телекорпорации.

Она добавила, что при этом он «не отрицал факт совершения химатаки».

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что финансируемая Западом общественная организация «Белые каски» участвует в подготовке химатаки на сирийских мирных жителей.

«Белые каски» применят отравляющие вещества на основе хлора против своих актеров в ходе инсценировки — чтобы потом обвинить во всем сирийскую армию надавить на Башара Асада, рассказали российские военные.

Тогда террористы в Сирии отобрали 22 ребенка с родителями для того, чтобы снять ролик о пострадавших в результате еще не случившейся «химатаки».

«Для участия в инсценировках химатак боевиками отобрано 22 ребенка со своими родителями из населенных пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо», — рассказали в ЦПВС.