Российский сенатор Франц Клинцевич написал, что президент Украины Петр Порошенко как будто говорит о какой-то другой стране, когда называет реформы "за время войны" историей успеха Украины.
Ранее сообщалось, что Порошенко назвал нынешнее состояние своей страны "историей успеха". По его словам, украинским властям удалось провести глубокие реформы в условиях войны.
"Вообще-то война и реформы — вещи несовместимые. Такое впечатление, что президент Украины Петр Порошенко, назвав сегодняшнюю Украину историей успеха, говорит о какой-то другой стране, и большинство его сограждан воспримут эти слова как издевательство", — написал сенатор в Twitter.
Клинцевич сказал, что не знает, на чье одобрение рассчитывал Порошенко, когда утверждал, что Киев не намерен отказываться от военных действий в Донбассе.
"Например, европейским партнерам Украины — членам нормандской группы — вряд ли пришлась по душе подобная риторика. Со своей стороны, могу только сказать, что продолжение военных действий в Донбассе, их интенсификация — прямой путь к распаду Украины", — добавил он.