В Совфеде прокомментировали слова Порошенко об украинском успехе

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал нынешнее состояние своей страны "историей успеха". По его словам, украинским властям удалось провести глубокие реформы в условиях войны.

"Вообще-то война и реформы — вещи несовместимые. Такое впечатление, что президент Украины Петр Порошенко, назвав сегодняшнюю Украину историей успеха, говорит о какой-то другой стране, и большинство его сограждан воспримут эти слова как издевательство", — написал сенатор в Twitter.

Клинцевич сказал, что не знает, на чье одобрение рассчитывал Порошенко, когда утверждал, что Киев не намерен отказываться от военных действий в Донбассе.