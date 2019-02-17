Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму отреагировали на слова Порошенко об «истории успеха» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что нынешнее состояние Украины это «история провала», сообщает RT.
Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что теперешнее положение дел в его стране является «историей успеха».
«На мой взгляд, история успеха на Украине заканчивается рамками сознания самого Порошенко и только где-то там эту историю и можно найти. На самом деле современная Украина представляет историю провала», — заявил Ганжара.
По его словам, в результате госпереворота Украина стала беднейшим государством в Европе. Поэтому слова о светлом будущем страны актуальны для ее верхов, но не для населения.
«Президент и политическая элита значительно увеличили своё материальное состояние, укрепили влияние. Но я надеюсь, что время расставит нужные акценты для украинского народа», — сказал Ганжара.
Политика , Петр Порошенко , Республика Крым
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение