Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что нынешнее состояние Украины это «история провала», сообщает RT.
Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что теперешнее положение дел в его стране является «историей успеха».
«На мой взгляд, история успеха на Украине заканчивается рамками сознания самого Порошенко и только где-то там эту историю и можно найти. На самом деле современная Украина представляет историю провала», — заявил Ганжара.
По его словам, в результате госпереворота Украина стала беднейшим государством в Европе. Поэтому слова о светлом будущем страны актуальны для ее верхов, но не для населения.
«Президент и политическая элита значительно увеличили своё материальное состояние, укрепили влияние. Но я надеюсь, что время расставит нужные акценты для украинского народа», — сказал Ганжара.