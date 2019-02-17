В Крыму отреагировали на слова Порошенко об «истории успеха»

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что теперешнее положение дел в его стране является «историей успеха».

«На мой взгляд, история успеха на Украине заканчивается рамками сознания самого Порошенко и только где-то там эту историю и можно найти. На самом деле современная Украина представляет историю провала», — заявил Ганжара.

По его словам, в результате госпереворота Украина стала беднейшим государством в Европе. Поэтому слова о светлом будущем страны актуальны для ее верхов, но не для населения.