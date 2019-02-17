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В Крыму ответили на слова Порошенко об «истории успеха» Украины 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что нынешнее положение в стране является «историей успеха».
«На мой взгляд, история успеха на Украине заканчивается рамками сознания самого Порошенко и только где-то там эту историю и можно найти. На самом деле, современная Украина представляет историю провала. Государственный переворот, который там случился почти пять лет назад, привёл государство к тому, что оно стало беднейшим в Европе. Население страны поставлено на грань выживания. Доходы, которые есть у рядовых украинцев, еле позволяют сводить концы с концами», — сказал он.
По словам депутата, «мечта Порошенко о светлом европейском будущем для кого-то действительно сбылась».
«Президент и политическая элита значительно увеличили своё материальное состояние, укрепили влияние. Но я надеюсь, что время расставит нужные акценты для украинского народа и когда-нибудь он начнёт писать свою историю успеха без отрыва от России. А всё, что навязывается гражданам сегодня, ведёт их в пропасть очередных противоречий и сложностей для каждого рядового жителя Украины», — отметил Ганжара.
Ранее Порошенко заявил, что нынешнее положение на Украине является «историей успеха».
По словам президента, властям страны удалось провести «самые глубокие реформы» в условиях войны.
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Политика , Петр Порошенко , Республика Крым
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