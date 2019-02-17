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Трампа хотят заставить рассекретить темы переговоров с Путиным 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
В Конкрессе заявили, что ни в каких файлах, даже в засекреченных, не сдержится информации о переговорах лидеров.
Члены демократической партии США хотя обязать Дональда Трампа рассекретить детали его переговоров с Владимиром Путиным. С таким предложением выступили председатель комитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф, а также глава комитета по международным делам Элиот Энгель. На них ссылается издание Politico.
Сейчас прорабатывается юридическая процедура, которая должна обязать президента передать все записи своих переводчиков, которые были сделаны во время всех переговоров американского лидера с Владимиром Путиным.
Энгель подчеркнул, что конечно же нет смысла требовать абсолютно все заметки от переводчиков, но основные должны быть предоставлены. Ранее поступила информация, что на беседу в Конгресс хотят вызвать переводчиков, которые работали во время встреч Трампа и Путина. Конгрессмены подчеркнули, что ни в каких файлах, даже в засекреченных не сдержится информации о переговорах лидеров.
Единственная полноформатная встреча прошла в Хельсинки в июля 2018 года.
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Политика , В мире , США , Адам Шифф , Дональд Трамп , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам
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