Трампа хотят заставить рассекретить темы переговоров с Путиным

В Конкрессе заявили, что ни в каких файлах, даже в засекреченных, не сдержится информации о переговорах лидеров.

Сейчас прорабатывается юридическая процедура, которая должна обязать президента передать все записи своих переводчиков, которые были сделаны во время всех переговоров американского лидера с Владимиром Путиным.

Энгель подчеркнул, что конечно же нет смысла требовать абсолютно все заметки от переводчиков, но основные должны быть предоставлены. Ранее поступила информация, что на беседу в Конгресс хотят вызвать переводчиков, которые работали во время встреч Трампа и Путина. Конгрессмены подчеркнули, что ни в каких файлах, даже в засекреченных не сдержится информации о переговорах лидеров.

Единственная полноформатная встреча прошла в Хельсинки в июля 2018 года.