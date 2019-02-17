Беглов заявил, что «экстремальных» версий обрушения в здании ИТМО нет

Причина обрушения в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурга связана с ремонтными работами, сообщил журналистам врио главы Петербурга Александр Беглов , отвечая на вопрос о версиях случившегося

Перекрытия и кровля обрушились вечером в субботу в корпусе университета информационных технологий, механики и оптики на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. По данным администрации вуза, в части здания велись строительные работы. По последним данным, жертв и пострадавших нет, 86 человек эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.