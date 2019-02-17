Лаврова срочно вызывают в Японию

Как заявил глава японского МИДа, проблему не решить в одночасье: ей более 70 лет. Но желательно при этом приложить все совместные усилия для достижения цели, пишет агентство Киодо.

Сергей Лавров по итогам переговоров заявил журналистам, что 2 апреля будет проведен раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.

«Заместители проведут такой контакт в ближайшие недели, затем по итогам мы определимся с новой встречей министров уже на японской территории». «Параллельно развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, очередной его раунд состоится 2 апреля», — цитирует издание слова Лаврова.

Ранее News.ru сообщал, что переговоры главы МИДов России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по мирному договору будут успешными, если по итогам будет согласована повестка дня двустороннего саммита лидеров двух стран летом текущего года, сказал эксперт-русист из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.