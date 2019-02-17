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Лаврова срочно вызывают в Японию 

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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Министры иностранных дел Японии и России договорились о срочном визите главы российского МИДа Сергея Лаврова в Токио. Скорый визит российского дипломата обусловлен проблемой заключения мирного договора.
Как заявил глава японского МИДа, проблему не решить в одночасье: ей более 70 лет. Но желательно при этом приложить все совместные усилия для достижения цели, пишет агентство Киодо.
Сергей Лавров по итогам переговоров заявил журналистам, что 2 апреля будет проведен раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.
«Заместители проведут такой контакт в ближайшие недели, затем по итогам мы определимся с новой встречей министров уже на японской территории». «Параллельно развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, очередной его раунд состоится 2 апреля», — цитирует издание слова Лаврова.
Ранее News.ru сообщал, что переговоры главы МИДов России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно по мирному договору будут успешными, если по итогам будет согласована повестка дня двустороннего саммита лидеров двух стран летом текущего года, сказал эксперт-русист из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.
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Политика , В мире , Сергей Лавров , МИД , Япония
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