Законы, вступающие в силу 17 февраля

Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 6-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации“

Расширен круг самозанятых лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В него включены: медиаторы, оценщики, патентные поверенные, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних или иных подобных нужд, а также иные лица, занимающиеся в установленном российским законодательством порядке частной практикой.

Указанные лица будут также являться плательщиками страховых взносов на обязательное медстрахование.

Поскольку вставшие на учет в налоговых органах самозанятые граждане (няни, репетиторы, помощники по хозяйству) освобождены в 2017-2019 годах от налогообложения, бюджету Федерального фонда ОМС предусматривается компенсация выпадающих доходов из федерального бюджета в 2020 и 2021 годах.

Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 7-ФЗ „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“

Установлена административная ответственность должностных лиц за нарушение порядка представления сведений в федеральный реестр инвалидов и их размещения в нем. Им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 20 до 30 тысяч рублей.

Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 8-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О воинской обязанности и военной службе“

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства или пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке на него.

Воинский учет таких граждан, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трёх месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется военными комиссариатами по месту, которое гражданин указал в заявлении в качестве места пребывания или учёбы.

Федеральный закон от 6 февраля 2019 года № 9-ФЗ „О внесении изменений в статью 36 Федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации“