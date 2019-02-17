Корреспонденты The Washington Post задали российскому министру провокационный вопрос о президенте Сирии.
Руководитель российского МИД Сергей Лавров резко ответил корреспондентам The Washington Post, которые задали вопрос о президенте Сирии Башаре Асаде. Инцидент произошел на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности.
Министра иностранных дел спросили, что будет делать РФ, чтобы предотвратить «новые преступления Асада против своего народа». Лавров поблагодарил журналистов за вопрос, однако предоставил им возможность изложить в будущем материале свою версию событий.
«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
В январе этого года Сергей Лавров в шутливой форме ответил на оговорку германской журналистки в ходе пресс-конференции в Москве. Она случайно назвала российского политика «министром иностранных дел Германии», на что Лавров предположил: теперь он точно будет «обвинен в том, что мы еще и Германию хотим захватить».