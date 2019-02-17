«Пишите, что хотите» — Лавров резко ответил западным журналистам

Министра иностранных дел спросили, что будет делать РФ, чтобы предотвратить «новые преступления Асада против своего народа». Лавров поблагодарил журналистов за вопрос, однако предоставил им возможность изложить в будущем материале свою версию событий.

«Что бы я ни сказал, вы напишете то, что хотите. Так что пишите», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

В январе этого года Сергей Лавров в шутливой форме ответил на оговорку германской журналистки в ходе пресс-конференции в Москве. Она случайно назвала российского политика «министром иностранных дел Германии», на что Лавров предположил: теперь он точно будет «обвинен в том, что мы еще и Германию хотим захватить».