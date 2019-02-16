Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров пояснил ситуацию со сроками заключения мирного договора с Японией 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
У России нет искусственных сроков для мирного договора с Японией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно", — пояснил Лавров.
Ранее в здании российского генконсульства в Мюнхене состоялись переговоры Лаврова с его японским коллегой Торо Кано. Глава МИД РФ уточнил, что беседа состоялась в рамках договоренностей лидеров двух стран по диалогу о мирном соглашении. Министр выразил надежду, что консультации между Москвой и Токио продолжатся в строгом соответствии с намеченным планом.
Со своей стороны японский представитель выразил готовность к проведению обстоятельного разговора относительно дальнейших шагов на пути к мирному договору между странами.
Лавров также информировал на брифинге, что очередной раунд стратегического диалога РФ-Япония пройдет 2 апреля. Развивается также стратегический диалог на уровне первых замминистра иностранных дел. А заместители руководителей внешнеполитических ведомств встретятся для обсуждения вопросов безопасности в регионе и взаимной озабоченности существующими в Северо-Восточной Азии угрозами.
Российская Газета: последние новости
Лавров: России не помешала бы большая изоляция в мире Лавров сообщил об участии президента России в форуме в Китае МИД: Диалог возможен при корректировке недружественной политики Лондона
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , Мюнхен , Япония
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение