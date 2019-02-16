Макрон рассказал Путину о приоритетах Франции в Сирии

Французский и российский лидеры Эммнауэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации в Сирии и на Украине , заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

Как указывается, ситуация в Сирии остаётся тяжёлой и несёт риски для региональной и международной безопасности.

«Президент России Владимир Путин рассказал о продолжающихся переговорах с Ираном и Турцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон назвал приоритеты Франции в Сирии, среди которых — «продолжение борьбы с ИГ* со стороны международной коалиции и её союзников, борьба с террористическими группами, определёнными Советом Безопасности ООН ».

Вторым приоритетом называется защита мирного населения и беспрепятственный «доступ гуманитарной помощи к гражданскому населению».

В Париже отметили необходимость согласованного политического решения под эгидой ООН , которое позволит обеспечить прочную победу над ИГ и возвращение беженцев в свою страну.

« (Макрон. — RT) подчеркнул необходимость усилий для проведения конституционной реформы и свободных, заслуживающих доверия выборов под наблюдением ООН», — говорится в заявлении.

Указывается, что франко-российский механизм координации по Сирии «должен позволить продвигаться в этих направлениях при участии всех задействованных акторов».

Ранее в посольстве Франции в России заявили, что в настоящее время обсуждается вопрос вывода французских войск из Сирии.

Как заявлял Макрон, Франция сохранит военное присутствие в Сирии и Ираке в 2019 году.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.