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Макрон провёл телефонные переговоры с Путиным 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. В рамках беседы российский лидер рассказал о текущих переговорах с Ираном и Турцией.
В свою очередь Макрон рассказал о приоритетах Франции в Сирии. Среди них — продолжение борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и защита мирного населения.
Макрон подчеркнул, что необходимо приложить усилия для проведения в Сирии конституционной реформы и свободных выборов под наблюдением ООН, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что возглавляемая Марин Ле Пен французская партия «Национальное объединение» заявила, что президент Эммануэль Макрон использует теледебаты в качестве агитационной кампании перед выборами в Европарламент. Жалобу на действия главы государства фракция направила в Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) страны.
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Политика , В мире , Европа , Марин Ле Пен , Владимир Путин , Европарламент , ООН , Исламское государство , РИА Новости , Иран , Сирия , Турция , Франция
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