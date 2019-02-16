Россия готова к совместной работе с Великобританией в случае корректировки Лондоном недружественной политики на российском направлении, говорится в сообщении МИД РФ в субботу.
Министерство на своем сайте указывает, что в субботу первый заместитель МИД РФ Владимир Титов на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности встретился с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Данканом.
"Собеседники обсудили сложившуюся ситуацию в российско-британских отношениях и возможности решения накопившихся в них проблем. С российской стороны подчеркнута безальтернативность нормализации взаимодействия через взаимоуважительный и равноправный диалог. Выражена готовность к такой совместной работе в случае корректировки руководством Великобритании недружественной политики на российском направлении", — говорится в сообщении министерства.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.