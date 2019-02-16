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Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал выступление канцлера Германии Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 16 февраля. По его мнению, позиция ФРГ перечеркивает исполнение Минска-2.
Пушков привел фразу Меркель: "Я — на стороне Порошенко". Он считает, что госпожа канцлер своим заявлением продемонстрировала, какую роль будет играть Германия в российско-украинском кризисе. "Заявление Меркель подтверждает: никакого давления на Киев по Минску-2 Берлин оказывать не намерен", — написал сенатор в своем Twitter.
В своей речи в Мюнхене Меркель заявила, в частности, что работу по урегулированию на Украине необходимо продолжать, а Украина должна оставаться транзитером газа из РФ, но остальные российские газопроводы в Европе не должны быть исключены. В ходе своего выступления канцлер не один раз обращалась к сидевшему в зале президенту Украины Петру Порошенко.
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Политика , Петр Порошенко , Алексей Пушков , Совет Федерации , Германия
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