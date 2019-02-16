Пушков обратил внимание на фразу Меркель о Порошенко

Пушков привел фразу Меркель: "Я — на стороне Порошенко". Он считает, что госпожа канцлер своим заявлением продемонстрировала, какую роль будет играть Германия в российско-украинском кризисе. "Заявление Меркель подтверждает: никакого давления на Киев по Минску-2 Берлин оказывать не намерен", — написал сенатор в своем Twitter.

В своей речи в Мюнхене Меркель заявила, в частности, что работу по урегулированию на Украине необходимо продолжать, а Украина должна оставаться транзитером газа из РФ, но остальные российские газопроводы в Европе не должны быть исключены. В ходе своего выступления канцлер не один раз обращалась к сидевшему в зале президенту Украины Петру Порошенко.