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Лавров обвинил США в политической нечистоплотности 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ заявил, что Вашингтон дал указание странам НАТО не посещать российский брифинг по ДРСМД и обвинять Россию в сломе договора
Вашингтон дал указание представителям стран НАТО не посещать совместный брифинг МИД и Минобороны РФ по крылатой ракете 9М729, у Москвы нет в этом сомнений. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Мы инициировали показ той самой ракеты, которую американцы считают нарушением договора. Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам — не надо туда ходить», — сказал глава российского дипведомства.
Также Лавров отметил, что со стороны США нечистоплотно мобилизовывать союзников на обвинение РФ в сломе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Еще в октябре американские официальные лица сказали нам, что то, что президент Трамп объявил о выходе из договора, — это совсем не приглашение к диалогу, это окончательное решение», — напомнил глава МИД РФ.
«После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно», — заявил он.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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