Лавров обвинил США в политической нечистоплотности

Глава МИД РФ заявил, что Вашингтон дал указание странам НАТО не посещать российский брифинг по ДРСМД и обвинять Россию в сломе договора

«Мы инициировали показ той самой ракеты, которую американцы считают нарушением договора. Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам — не надо туда ходить», — сказал глава российского дипведомства.

Также Лавров отметил, что со стороны США нечистоплотно мобилизовывать союзников на обвинение РФ в сломе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Еще в октябре американские официальные лица сказали нам, что то, что президент Трамп объявил о выходе из договора, — это совсем не приглашение к диалогу, это окончательное решение», — напомнил глава МИД РФ.

«После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно», — заявил он.