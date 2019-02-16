Лавров: РФ не вмешивалась в дела Македонии

«Нас обвиняли во вмешательстве с проблемой изменения названия Македонии, но никаких фактов нам не было предоставлено», — цитирует министра ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что если бы Россия сделала «хотя бы сотую часть» того, в чём её обвиняют, «тогда бы против нас ввели бы новые санкции, пытались бы наказать».

Соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу 12 февраля.