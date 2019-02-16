Лавров: РФ не вмешивалась в дела Македонии 

Глава МИД РФ Сергей Лавров открестился от обвинений во вмешательстве в ситуацию с переименованием Македонии. По его словам, это бы не осталось безнаказанным.
«Нас обвиняли во вмешательстве с проблемой изменения названия Македонии, но никаких фактов нам не было предоставлено», — цитирует министра ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что если бы Россия сделала «хотя бы сотую часть» того, в чём её обвиняют, «тогда бы против нас ввели бы новые санкции, пытались бы наказать».
Соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу 12 февраля.
Как писал News.ru, ранее посол РФ в Скопье Сергей Баздникин заявил, что Россия настаивает на обсуждении темы переименования Македонии в Совбезе ООН, так как этот вопрос закреплён в соответствующей резолюции.