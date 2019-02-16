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Лавров выступил против подмены ООН «клубами по интересам» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в субботу на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о категорическом неприятии попыток подмены ООН "клубами по интересам".
Как отметил глава МИД России, в последнее время высказываются предложения о том, что "эффективнее было бы работать не в универсальном формате, а через так называемую новую многосторонность, которая подразумевает создание клубов по интересам". "Это был бы огромный шаг назад от того, для чего мы создавали ООН", — подчеркнул Лавров.
"Это было бы попыткой подменить ООН клубами избранных. Это мы уже проходили, ничего хорошего в этом нет", — указал российский министр.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ООН
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