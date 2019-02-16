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Лавров: РФ хочет видеть сильный и независимый Евросоюз 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Россия вопреки многочисленным спекуляциям заинтересована в том, чтобы Евросоюз был сильным и самостоятельным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, как российский лидер Владимир Путин отметил, что желание ЕС обрести независимость и самодостаточность в области обороны и безопасности является естественным с точки зрения укрепления многополярности мира.
«Насколько Евросоюзу позволят это сделать — другой вопрос», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, современные реалии требуют отказаться от «рецидивов колониального мышления, от философии железных занавесов и санитарных кордонов», а «общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт».
Лавров отметил, что реализовать такие масштабные задачи можно только сообща, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru писал, ранее иностранных дел РФ сообщил, что Евросоюз позволил иностранным партнёрам втянуть себя в бессмысленное противостояние с Москвой. Из-за санкций против России ЕС терпит миллиардные убытки.
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Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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