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Рябков прокомментировал речь Пенса на Мюнхенской конференции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Речь вице-президента США Майка Пенса показала, что Вашингтон готов продавливать свои интересы, несмотря возможные разрушительные последствия для мировой безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
Вице-президент США Майк Пенс, выступая на мюнхенской конференции по безопасности, в частности заявил, что США призывают Евросоюз признать Хуана Гуаидо легитимным главой Венесуэлы, Европа должна выйти из иранской ядерной сделки, а сам Иран вице-премьер назвал "главным спонсором терроризма". Также Пенс заявил, что Вашингтон призывает всех занять решительную позицию по проекту газопровода "Северный поток-2" и подчеркнул, что США после ухода из Сирии сохранят мощное присутствие в регионе.
Рябков отметил в речи Пенса "крайне резкие заявления по Ирану и Венесуэле", "претензию" на "безапелляционное американское лидерство по всем вопросам".
"Концовка речи не оставляет сомнений в том, что американская сторона нацелилась на продавливание своих подходов несмотря ни на какие издержки, несмотря ни на какие разрушительные последствия для международной системы безопасности", — заявил Рябков на просьбу РИА Новости прокомментировать речь американского политика.
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Политика , Сергей Рябков , Майк Пенс , МИД , ЕС , РИА Новости , Венесуэла , США
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