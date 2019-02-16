Рябков прокомментировал речь Пенса на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Майк Пенс, выступая на мюнхенской конференции по безопасности, в частности заявил, что США призывают Евросоюз признать Хуана Гуаидо легитимным главой Венесуэлы , Европа должна выйти из иранской ядерной сделки, а сам Иран вице-премьер назвал "главным спонсором терроризма". Также Пенс заявил, что Вашингтон призывает всех занять решительную позицию по проекту газопровода "Северный поток-2" и подчеркнул, что США после ухода из Сирии сохранят мощное присутствие в регионе.

Рябков отметил в речи Пенса "крайне резкие заявления по Ирану и Венесуэле", "претензию" на "безапелляционное американское лидерство по всем вопросам".