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Гамба оценил физическую форму Путина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин находится в хорошей физической форме, считает генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба.
«Тренировка прошла отлично, он боролся с нашими лучшими спортсменами — Натальей Кузютиной, Бесланом Мудрановым, Тагиром Хайбулаевым, Иваном Нифонтовым, Мансуром Исаевым, с чемпионами прошлых лет и сегодняшними. Мы спаррингуемся с ним иногда, стараемся аккуратно, конечно», — передает слова Гамбы ТАСС.
Он отметил, что Путин любит спорт, любит бороться, любит тренировки.
«Ему нравятся броски через спину, подсечки, он работает в традиционной японской технике дзюдо, мне кажется, что лучше всего ему удается тай-отоси (передняя подножка). В дзюдо ему присущ атакующий стиль», — рассказал он.
Гамба подтвердил, что во время тренировки президент повредил палец, но потом его затейпировали и продолжили работу.
«Он в хорошей форме. Путин — тренер нашей команды, все знают — он рядом. Он приезжает к нам, когда может, для нашей команды такая поддержка бесценна», — сказал он.
В пятницу Путин назвал полученное им во время тренировки по дзюдо повреждение пальца незначительным.
Ранее сообщалось, что во время тренировки с дзюдоистом Бесланом Мудрановым в Сочи Путин повредил палец на правой руке. После того, как палец замотали пластырем, президент продолжил тренировку.
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Комментарии4
Политика , Другое , Наталья Кузютина , Мансур Исаев , Иван Нифонтов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Беслан
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