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Молдавия приняла решение по отзыву посла из России 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: AP
Молдавия не будет отзывать своего посла Андрея Негуцу из России. Об этом заявил РИА "Новости" президент государства Игорь Додон.
"Нет, не будем. Он остается на своем месте, потому что без указа, который подписывает президент, он отозван быть не может", — заявил Додон.
Ранее Додон заявил, что не будет подписывать указ об отзыве посла республики в России, если такое решение примет правительство.
13 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сообщил, что ведомство обратилось с просьбой к правительству страны отозвать Негуцу с должности посла республики в России. Причину он не назвал.
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Политика , Игорь Додон , РИА Новости , Молдова
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