Молдавия приняла решение по отзыву посла из России

"Нет, не будем. Он остается на своем месте, потому что без указа, который подписывает президент, он отозван быть не может", — заявил Додон.

Ранее Додон заявил, что не будет подписывать указ об отзыве посла республики в России, если такое решение примет правительство.

13 февраля пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сообщил, что ведомство обратилось с просьбой к правительству страны отозвать Негуцу с должности посла республики в России. Причину он не назвал.