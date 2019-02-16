Клинцевич прокомментировал слова Роговцевой о россиянах

Заявление украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой о менталитете россиян — не лучший способ напомнить о себе, считает сенатор Франц Клинцевич.

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.

"Заявления актрисы Ады Роговцевой побудили усомниться в истинности известного утверждения, что талантливый человек талантлив во всем. Все-таки лучше заниматься своим делом. В любом случае подобные заявления — не лучший способ напомнить о себе", — сказал сенатор РИА Новости в субботу.

Он также отметил, что изолироваться от кого-либо в современном мире, где все взаимосвязано, просто невозможно. "Мы, может, и хотели бы изолироваться от США. Но как?!", — сказал Клинцевич.

Тем более что в данном случае Роговцева ведет речь о двух очень близких народах, которые веками жили вместе, деля пополам и радости, и невзгоды, отметил он. "Лично я убежден, что будущими поколениями граждан России и Украины нынешний период будет восприниматься как недоразумение", — заключил Клинцевич.