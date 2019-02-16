В Госдуме оценили слова депутата Рады о способностях Украины на рынке газа

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Сергея Таруты о том, что Украина может «перестать быть проблемой для Европы» и начать поставлять туда газ.

«Украинского природного газа Европе даже на зажигалки не хватит. На сегодняшний день все «глобальные» газовые проекты Украины оказалось провальными. В сегодняшней Украине так много популизма, что любые «космические» заявления выдаются как ноу-хау из разряда: «Голосуйте за меня, и заживете, как европейская страна», — заключил Бальбек.

Ранее Тарута заявил о способности заменить Россию в поставке газа в ЕС.

По его словам, Украина в газовом вопросе может «перестать быть проблемой для Европы и стать решением».