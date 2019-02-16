Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме оценили слова депутата Рады о способностях Украины на рынке газа 

RT на русском + ещё 25 4 часа назад
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Сергея Таруты о том, что Украина может «перестать быть проблемой для Европы» и начать поставлять туда газ.
На Украине заявили, что смогут поставлять газ в Европу вместо России
«Украинского природного газа Европе даже на зажигалки не хватит. На сегодняшний день все «глобальные» газовые проекты Украины оказалось провальными. В сегодняшней Украине так много популизма, что любые «космические» заявления выдаются как ноу-хау из разряда: «Голосуйте за меня, и заживете, как европейская страна», — заключил Бальбек.
Ранее Тарута заявил о способности заменить Россию в поставке газа в ЕС.
По его словам, Украина в газовом вопросе может «перестать быть проблемой для Европы и стать решением».
RT на русском: последние новости
Путин и Лукашенко заявили о готовности развивать Союзное государство Лукашенко переадресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии Путина проинформировали о деле основателя Baring Vostok
Политика , Видео , Республика Крым
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение