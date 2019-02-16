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Лавров захотел изоляции России 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что, наверное, хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы, так как от количества встреч на полях Мюнхенской конференции российской делегации было "спины не разогнуть", передает РИА "Новости".
"Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации", — заявил Лавров.
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По его оценке, все разговоры были конструктивными, даже со стороны политических деятелей, которые в другое время достаточно жестко высказывались о России.
"Все заверяли в том, что они хотят нормализации отношений. Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства", — добавил он.
Дипломат также заявил, что, по его наблюдениям, позицию российской стороны на конференции стали больше слушать.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , ЕС , РИА Новости , Москва
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