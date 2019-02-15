Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, чем отличается нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности.
"Мне кажется, здесь нет антироссийской заряженности, той, тем более, которая была несколько лет назад. Так сказать, пелена-то спала, и все говорят о том, что Украина не выполняет минские договоренности, никто не приводит Порошенко в качестве борца за какие то демократические ценности, все реалистично смотрят на то, что происходит на Украине, констатируют глубочайший кризис по всем направлениям", — сказала она в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Захарова добавила, что "все это есть, обо всем этом говорят".
Высказываясь в целом по темам конференции, она отметила, что политкорректные формулировки размывают остроту мировых проблем.
"Вместо того, чтобы реально посмотреть в глаза друг другу, обозначить реальные проблемы в виде международного терроризма, проблемы беженцев, проблемы влияния миграции на ту же самую Европу и ту же самую Германию, вопросы, например, связанные с Венесуэлой и грубейшее вмешательство США в дела этого независимого государства, все начинают исходить из вот этой вот политкорректной нюансировки собственных целей и задач. А, по большому счету, даже не собственных, а кем-то написанных и где то, мне кажется, в кулуарах раздаваемых — такие, знаете, цитатники практически", — добавила дипломат.
Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить в баварской столице до 17 февраля. Она была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.