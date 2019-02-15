Захарова назвала особенности нынешней Мюнхенской конференции

"Мне кажется, здесь нет антироссийской заряженности, той, тем более, которая была несколько лет назад. Так сказать, пелена-то спала, и все говорят о том, что Украина не выполняет минские договоренности, никто не приводит Порошенко в качестве борца за какие то демократические ценности, все реалистично смотрят на то, что происходит на Украине, констатируют глубочайший кризис по всем направлениям", — сказала она в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Захарова добавила, что "все это есть, обо всем этом говорят".

Высказываясь в целом по темам конференции, она отметила, что политкорректные формулировки размывают остроту мировых проблем.

"Вместо того, чтобы реально посмотреть в глаза друг другу, обозначить реальные проблемы в виде международного терроризма, проблемы беженцев, проблемы влияния миграции на ту же самую Европу и ту же самую Германию, вопросы, например, связанные с Венесуэлой и грубейшее вмешательство США в дела этого независимого государства, все начинают исходить из вот этой вот политкорректной нюансировки собственных целей и задач. А, по большому счету, даже не собственных, а кем-то написанных и где то, мне кажется, в кулуарах раздаваемых — такие, знаете, цитатники практически", — добавила дипломат.