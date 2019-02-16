Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие, сообщил интернет-портал города Екатеринбург Е1.ru.
Свой день рождения Глацких решила отметить в здании бизнес-центра «Панорама», где проходили мероприятия департамента, которым руководила бывшая чиновница, сообщил интернет-портал города Екатеринбург Е1.ru.
Банкет проходил в огромном холле, подходы к которому охраняли секьюрити. На мероприятии играла живая музыка, работал фотограф. Сама Глацких была в открытом вечернем платье, а под конец праздника юбилярше вручили ее золотой портрет.
Именинницу поздравляли родственники, знакомые и бывшие коллеги из департамента молодежной политики.
Напомним, осенью 2018 года на встрече с подростками Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.
В конце декабря глава департамента молодежной политики Свердловской области написала заявление об увольнении по собственному желанию. 11 февраля Глацких сообщила, что больше не является госслужащей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин и Лукашенко готовы идти к объединению Лукашенко назвал условия для объединения России и Белоруссии В «мюнхенском докладе» заявили о «новой эре соперничества великих держав»
Комментарии41
Политика
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение