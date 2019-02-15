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Обозначена роль Кремля в помощи Донбассу 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва готова оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в решении «тех проблем, где в силах помочь». Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков в ходе заседания Совета командиров Союза Добровольцев Донбасса, которое прошло в Москве, передает «Комсомольская правда».
Как пояснил Сурков в начале совещания, он пришел «не приветствовать, а слушать и помогать». В частности, он отметил, что Россия продолжит оказывать поддержку добровольцам Донбасса в социальных вопросах.
Бывший председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на совещании посетовал, что «Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на большую войну», и заявил, что рано или поздно вопрос с Киевом «все равно придется до конца решать военным путем». При этом он признал, что в регионе достаточно и «мирных» проблем, в том числе связанных с оказанием медицинской помощи раненым добровольцам.
В ходе заседания совета Бородай пообещал в кратчайшие сроки мобилизовать добровольческое движение в Донбассе в случае провокаций со стороны Киева. По его мнению, «в разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно».
Совещание совета прошло в Москве в пятницу, 15 февраля. Главной задачей участников встречи стало обсуждение плана действий в условиях предвыборной президентской кампании на Украине. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.
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Политика , Владислав Сурков , Александр Бородай , Комсомольская правда , Москва
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