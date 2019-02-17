«Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет — то есть никогда»

Власти Крыма не вернут активы Приватбанку. По словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, поскольку Приватбанк ушел из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций речи быть не может. «Требования Приватбанка выглядят как минимум цинично: никто из его представителей почему-то не спешит возвращать крымчанам миллиардные долги», — сказал Фикс. «Они получат свои деньги, когда рак на горе свистнет — то есть никогда», — цитирует его РИА Новости. На днях арбитраж в Гааге поддержал иск Приватбанка к России за потерю активов на полуострове. По крайней мере, так уверяют в самом банке. В бытность Крыма украинским Приватбанк был ключевым на полуострове, там было около 300 его отделений. Соответственно, у крымчан там было много вкладов и кредитов. У большинства жителей были дебетовые карты Приватбанка, говорит крымский журналист Александр Горный Александр Горный, журналист: «Насколько я понимаю, вклады там сгорели. Российские власти в 2014-2016 годах частично компенсировали потери вкладчиков, а вот что касается долгов, которые крымчане должны украинским банкам, то здесь особая история. С одной стороны, крымские власти говорили о том, что можно об этом забыть. Но с другой, насколько я знаю, это не совсем так. Эти долги крымчан были определенным образом куплены. У меня не один и не два знакомых, кто ездил именно в „Приват“ погашать кредиты, которые брали на автомобиль, кто-то на бытовую технику. У них есть украинские паспорта, и они периодически ездят к родственникам, чтобы не попасть в базу должников, погашали все вот эти задолженности. На данный момент какой-то острой социальной проблемы нет. Если взять сейчас банковскую систему в Крыму, основной, конечно, банк — это РНКБ . Работают материковые банки не первой руки. В целом банковская сфера в Крыму, на мой взгляд, без крупных системообразующих российских наших банков не вполне полноценна». В иске Приватбанка в гаагский арбитраж речь идет об активах Крыма, но ответчик по делу не крымские власти, а Россия, и предмет спора — денежная компенсация. Когда суд установит точный размер этой компенсации, если Россия откажется выплачивать деньги, Игорь Коломойский и его соистцы смогут преследовать российское имущество во всех юрисдикциях, где оно есть: арестовывать счета, транспортные средства, объекты культурного наследия и обращать на них взыскания, продолжает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко Алексей Карпенко, адвокат, старший партнер компании Forward Lega:l «Россия это все проходила уже несколько раз. Была очень громкая история, когда тот же самый гаагский арбитраж выиграли бывшие акционеры ЮКОСа . Они ходили и возбуждали производства в различных юрисдикциях и арестовывали имущество России. Здесь велика вероятность, что может повториться та же история. Конечно, Россия попытается сделать то же, что она сделала в том же гаагском арбитраже, — обжаловала в государственный суд Гааги решение арбитража. В случае с акционерами ЮКОСа Россия одержала победу, решение было отменено. И, соответственно, со всех активов, на которые в разных юрисдикциях был наложен арест, эти аресты были сняты. И все имущество России было освобождено. А сторона Коломойского со товарищи будет пытаться ходить по различным юрисдикциям, где у России есть имущество, арестовывать это имущество, прежде всего денежные средства на счетах, и обращать на них взыскания… Я думаю, что клиентов этого банка, неважно, физических лиц или компаний, данная ситуация не коснется. Это имеет отношение к разборкам между акционерами, потерявшими свои активы, как они считают, в результате присоединения Крыма к Российской Федерации. Россия Крым присоединила и компенсации за потерянные инвестиции Коломойскому выплачивать отказалась». Размер компенсации Приватбанку пока неизвестен, но в самом банке настаивают на миллиарде долларов. Власти Крыма решили национализировать имущество Коломойского из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией украинские банки отказались возвращать вклады крымчан.