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Путин пошутил про свою травму 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им во время тренировки по дзюдо в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 15 февраля.
Перед началом хоккейной тренировки в ледовом дворце «Шайба» вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский лидер пообщался с генеральным менеджером сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбой.
Гамба спросил президента: «Как палец?». «Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — пошутил Путин, добавив, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.
Ранее в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил журналистов в том, что президент прекрасно себя чувствует, а ушиб не помешает ему выйти на лед.
Накануне Владимир Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, но после наложения пластыря продолжил занятие.
Российский лидер занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. Имеет черный пояс по карате.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сочи
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