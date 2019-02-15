Путин пошутил про свою травму

Президент России Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им во время тренировки по дзюдо в Сочи . Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 15 февраля.

Перед началом хоккейной тренировки в ледовом дворце «Шайба» вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский лидер пообщался с генеральным менеджером сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбой.

Гамба спросил президента: «Как палец?». «Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — пошутил Путин, добавив, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил журналистов в том, что президент прекрасно себя чувствует, а ушиб не помешает ему выйти на лед.

Накануне Владимир Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, но после наложения пластыря продолжил занятие.

Российский лидер занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. Имеет черный пояс по карате.