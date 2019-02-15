Путин высказался о полученной травме

«Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — сказал президент журналистам.

Напомним, во время визита в Сочи Владимир Путин принял участие в тренировке сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Во время спарринга с Мудрановым президент повредил палец и вынужден был обратиться к медикам. Путину наложили на руку тейп, после чего он продолжил тренироваться.