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Путин и Лукашенко в Сочи сыграли в хоккей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей на сочинской арене "Шайба". Лидеры отправились туда после совещания в образовательном центре "Сириус".
Оба президента в красно-белой форме играют за команду "Тигров" против команды "Медведи" в сине-красных свитерах. Путин выступает под номером 11, Лукашенко — под номером 1. На лед вышел также сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Матч проходит без зрителей. За ним наблюдают только освещающие сочинскую встречу глав государств журналисты.
Лукашенко с сыном и ряд других игроков вышли на лед раньше Путина и около получаса катались и отрабатывали броски по воротам.
Ранее о планах президентов поиграть в хоккей сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Общение [лидеров] так или иначе продолжится в разных форматах сегодня, мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня", — сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов, как чувствует себя президент после травмы, полученной в четверг вечером на тренировке с дзюдоистами, представитель Кремля заверил, что Путин чувствует себя прекрасно. Песков подчеркнул, что, несмотря на ушиб, глава государства намерен вечером сыграть в хоккей.
Путин и Лукашенко не в первый раз вместе выходят на хоккейный лед. В январе 2014 года там же, в Сочи, они играли в одной команде "красных" против именитых хоккеистов и ряда чиновников, которые выступали в белых свитерах. За "красных" так же играли сразу несколько известных хоккеистов и министр обороны РФ Сергей Шойгу. 29 декабря 2018 года Путин также пригласил своего белорусского коллегу поучаствовать в товарищеском матче "Ночной хоккейной лиги" на Красной площади, однако Лукашенко не смог остаться на игру.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сочи
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