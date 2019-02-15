Путин и Лукашенко в Сочи сыграли в хоккей

Владимир Путин и Президенты России и Белоруссии Александр Лукашенко вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей на сочинской арене "Шайба". Лидеры отправились туда после совещания в образовательном центре "Сириус".

Оба президента в красно-белой форме играют за команду "Тигров" против команды "Медведи" в сине-красных свитерах. Путин выступает под номером 11, Лукашенко — под номером 1. На лед вышел также сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Матч проходит без зрителей. За ним наблюдают только освещающие сочинскую встречу глав государств журналисты.

Лукашенко с сыном и ряд других игроков вышли на лед раньше Путина и около получаса катались и отрабатывали броски по воротам.

Ранее о планах президентов поиграть в хоккей сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . "Общение [лидеров] так или иначе продолжится в разных форматах сегодня, мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, как чувствует себя президент после травмы, полученной в четверг вечером на тренировке с дзюдоистами, представитель Кремля заверил, что Путин чувствует себя прекрасно. Песков подчеркнул, что, несмотря на ушиб, глава государства намерен вечером сыграть в хоккей.