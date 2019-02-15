В Феодосии назначили нового главу администрации

Главой администрации Феодосии стал исполняющий обязанности мэра Сергей Бовтуненко. Такое решение сегодня единогласно приняли все присутствующие на сессии городские депутаты.

Местные парламентарии выбирали из двух кандидатов, получивших наибольшее количество баллов во время конкурса на должность главы администрации. Вторым претендентом был депутат Феодосийского горсовета Андрей Вербов.

— Хочу выразить благодарность всем, кто долгие годы работал со мной в местном самоуправлении, депутатскому корпусу за поддержку, — сказал Бовтуненко. — Хочу поблагодарить жителей и заверить, что буду делать все необходимое, чтобы город зацвел, была понимаемая и открытая работа, чтобы поставленные задачи были выполнены

Напомним, исполняющим обязанности главы администрации Феодосии Бовтуненко был назначен 18 января 2019 года.

Справка "РГ"

Сергей Бовтуненко родился 15 апреля 1965 года. В 2011-м получил высшее образование в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова (специальность — экономика предприятия). В разные годы трудился электромонтером, техником-технологом, слесарем, машинистом, учителем. В 2002-2006 годах был депутатом Насыпновского сельского совета. С 2005 года работал в Насыпновском сельском совете: сначала секретарем совета, потом — его руководителем. Последнее место работы — глава Насыпновской сельской администрации в Феодосийском муниципальном округе.