Лукашенко о себе и Путине: мы же не вечны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что их с президентом России Владимиром Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов, передает РИА "Новости" "Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", — заявил Лукашенко. Он пояснил, что давно обсуждаются союзные отношения Москвы и Минска. "Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы", — сказал Лукашенко. Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует.