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Лукашенко о себе и Путине: мы же не вечны 

Газета.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что их с президентом России Владимиром Путиным волнует судьба союзного государства после их ухода с высших постов, передает РИА "Новости".
"Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", — заявил Лукашенко.
Он пояснил, что давно обсуждаются союзные отношения Москвы и Минска.
"Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы", — сказал Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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