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Воробьев выступил на тему нацпроектов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области
Для успешной реализации нацпроектов федеральные и региональные власти должны действовать согласованно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на профильном совещании, которое прошло в Сочи под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 февраля.
«Ясно, что действия должны быть скоординированы, большие деньги, мы должны держать высокий темп преобразований», — сказал он.
Накануне на площадке сочинского инвестиционного форума Дмитрий Медведев заявил, что региональные чиновники будут лично отвечать за реализацию национальных проектов на местах. Он также пообещал выезжать в регионы, чтобы лично проконтролировать реализацию нацпроектов.
12 февраля президент Владимир Путин объявил, что начинает серию совещаний с общественностью по реализации нацпроектов. Первая встреча прошла к Казани и была посвящена теме улучшения городской среды. Ранее он объяснил, что только масштабные проекты позволят вывести российскую экономику на новый уровень.
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Политика , Дмитрий Медведев , Андрей Воробьев , Владимир Путин , Правительство РФ , Московская область , Сочи
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