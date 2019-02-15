Воробьев выступил на тему нацпроектов

«Ясно, что действия должны быть скоординированы, большие деньги, мы должны держать высокий темп преобразований», — сказал он.

Накануне на площадке сочинского инвестиционного форума Дмитрий Медведев заявил, что региональные чиновники будут лично отвечать за реализацию национальных проектов на местах. Он также пообещал выезжать в регионы, чтобы лично проконтролировать реализацию нацпроектов.