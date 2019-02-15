Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о нежелании Европы размещать ракеты США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Страны Европы не хотят размещать на своей территории ракеты США, но не решаются возразить Вашингтону, считает президент России Владимир Путин.
«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают. Где их суверенитет?» — цитирует Путина ТАСС.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс начинает подготовку оборонных мер в условиях прекращения действия ДРСМД, в то же время размещение новых ракет не планируется.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО беспрецедентно наращивает военный потенциал вблизи границ России.
В воскресенье военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что США после выхода из ДРСМД вынудят Европу разместить нацеленные на Россию американские ракеты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко назвал условия для объединения России и Белоруссии Захарова: Участникам Мюнхенской конференции будет не до смеха На встрече Путина и Роухани возникли проблемы с переводом
Комментарии1
Политика , Игорь Коротченко , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , Владимир Путин , НАТО , Журнал "Национальная оборона" , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение