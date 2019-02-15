Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", — говорится в тексте указа главы государства.

30 лет назад — 15 февраля 1989 года — был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем.

За 1979-1989 годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих, 15051 из них погиб.