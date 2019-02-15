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Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России 

ТАСС + ещё 4 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", — говорится в тексте указа главы государства.
30 лет назад — 15 февраля 1989 года — был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем.
За 1979-1989 годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих, 15051 из них погиб.
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Политика , Владимир Путин , Афганистан
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