МИД усомнился в легитимности выборов президента Украины

Киев все еще пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ , не пуская российских наблюдателей, что ставит под вопрос легитимность предстоящих выборов президента Украины , заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич

«Киев продолжает пренебрегать основополагающими электоральными обязательствами ОБСЕ. Напомним, что украинские власти вначале приняли дискриминационное решение заблокировать допуск россиян к мониторингу президентских выборов 31 марта, а 7 февраля оформили этот запрет в виде соответствующего закона», — сказал Лукашевич, слова которого приводятся на сайте МИД России.

Он отметил, что «несмотря на настойчивые призывы действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, директора БДИПЧ Ингибьерг Гисладоттир и даже некоторых западных покровителей Киева, такие нарушения продолжаются, что ставит под вопрос легитимность будущих выборов».

По словам постпреда, Россия по-прежнему готова направить на Украину краткосрочных наблюдателей в составе миссии БДИПЧ и ПА ОБСЕ.

Напомним, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запросило у МИД России наблюдателей по президентским выборам на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия в целях безопасности не станет направлять наблюдателей на Украину. При этом отмечалось, что если ОБСЕ побудит Киев соблюдать свои обязательства в рамках организации президентских выборов, то российские наблюдатели будут готовы отправиться в соседнюю страну.