Путин и Абэ не обсуждали отмену виз Японией для россиян, заявил Песков

Ранее газета "Санкэй" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что власти Японии рассматривают вопрос об отмене виз для российских граждан, эта тема может быть включена в повестку встречи министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Отмечалось, что условием для путешествия в Японию без визы станет заблаговременная регистрация загранпаспорта в посольстве или консульствах Японии в РФ. Система предусматривает безвизовое посещение Японии сроком не более 90 дней. При условии соблюдения некой определенной продолжительности путешествия турист из России сможет посетить Японию неоднократно.

"Нет, это не было частью прошедших переговоров. Но тема отмены виз часто фигурирует на повестке переговоров с различными государствами, и, собственно, это то, к чему мы в итоге стремимся. Поэтому подобные обсуждения, безусловно, приветствуются, и это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений", — сказал Песков.

В январе 2017 и в октябре 2018 года правительство Японии ввело послабления для получения виз гражданам РФ по настоянию российской стороны. В результате турпоток из России в Японию вырос на 41% с 55 тысяч человек (2016 год) до 77 тысяч человек (2017 год). В 2018 году он вырос еще на 23% — до 95 тысяч человек. Источники издания в правительстве считают, что это является отражением визовых послаблений. По данным газеты, этот вопрос обсуждался и на уровне министров иностранных дел двух стран и на встрече замминистров Игоря Моргулова и Такэо Мори.

Гражданам Японии открыт безвизовый въезд в 193 страны, в то же время в Японию без виз могут въехать представители только одной трети от этого числа — из 68 стран.