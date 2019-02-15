Стал известен эффект «оружия XXI века»: жертвы теряют память

Вначале новости. Продюсер Би-би-си Риам Далати, написавший в твиттере кое-что лишнее, закрыл его от посторонних.

Напомним: накануне этот сотрудник Британской вещательной корпорации опубликовал пару твитов про знаменитую Газовую Атаку в Думе . Для тех, кто позабыл: великая атака случилась весной прошлого года. По версии объединенного Запада — вертолеты Сирийской армии обрушили на город, удерживающийся группировкой боевиков Джейш-аль-Ислам*, "две бочки хлорина" или "две кассетные бомбы", или даже "зариновые снаряды" (в зависимости от источника). Погибли 70 человек.

В качестве доказательства преступления кинокомпанией "Белые каски" была предъявлена душераздирающая сцена в госпитале, где доктора судорожно поливают водой и пытаются спасти жизни отравленных детей.

Об этом преступлении неделю орали заголовки, оснащенные кадрами записи "касок" с полуживыми крошками.

Об этом жестко и с холодной праведной яростью говорили лидеры мировой свободы — от Трампа до последнего Макрона.

Франция и За это через неделю США Великобритания нанесли по Сирии дружный ракетный удар возмездия — тоже знаменитый, поскольку он закончился полным провалом по версии Сирии и России и полнейшим успехом по версии США.

А еще дней через десять в Гаагу прибыла делегация из 17 участников знаменитой киносъемки в Думе — включая одного из мальчиков, умиравших от отравления перед камерой. Участники рассказали, что атаки-то не было: был фильм. Мальчик рассказал, как дяди из "Белых касок", друзья державших тогда город боевиков, нанимали его за финики и как поливали зачем-то водой в больничном здании.

Но этот брифинг, поскольку организовала его лживая Россия, — был проигнорирован всеми передовыми странами.

Прошли месяцы. И вот продюсер Далати осторожно признал: "После шестимесячного расследования можно без сомнений сказать: сцена в госпитале была постановочной. Там никто не погиб". Он, правда, торопливо добавил:

"Атака БЫЛА. Зарин не использовался. Мы должны ждать заключения ОЗХО (организации по запрету химоружия), которое докажет применение хлорина или чего-то еще".

Потом он быстро сообразил, что зря написал даже это, — и его твитер резко стал "приватным". Би-би-си на вопросы нахальных русских СМИ сквозь зубы сообщило, что "это было личное мнение работника".

…А теперь — самое главное. Оно же самое печальное.

О прорыве откровенности продюсера сообщили, если верить Google News:

— Российские СМИ — RT — Sputnik

— Какие-то небольшие хорватские, сербские и пакистанские сайты

и более никто.

Конечно, подумаешь: ну, подделка. Подумаешь, из-за нее по стране, которой и так несладко, выпустили сотню ракет. Это когда было-то. Публике уже неинтересно, публика хочет знать более актуальные новости. Из-за другой фальшивки целый Ирак разнесли, что теперь, переживать, что ли.

Но штука вся в том, что Би-би-си могла запросто и опубликовать результаты расследования сотрудника — например, где-нибудь в колонке "Мнения". И то же могли сделать все остальные ресурсы, год назад вопившие о Чудовищном Преступлении Путина и Асада. И это как бы опровержение — никак не навредило бы информационно-пропагандистской картине мира, производимой передовыми СМИ.

Потому что мы живем в эпоху, когда пришедшие к нам из прошлых лет сущности вроде "опровержений в СМИ" — уже просто неактуальны, лишены смысла.

Это в далеком XX столетии, когда средний гражданин выписывал одну-единственную газету ( "Таймс" или "Время", или "Цайтунг", или "Ле Темп"), — она могла сначала выйти с заголовком "Иванов убил Петрова", а на следующее утро опубликовать опровержение: "Иванов не убивал Петрова". И Иванов ходил по городу, зная, что в глазах подавляющего большинства сограждан его доброе имя очищено.

А сейчас реальность в руках медиа — хуже пластилина. Это одновременно и песочный город, и непрерывные волны, подмывающие его. В памяти массовой аудитории по-настоящему "существует" только то, что постоянно в нее вбивается. Ослабьте напоминания — и исчезнет память даже о вещах, о которых забыть, казалось бы, невозможно. И наоборот: отбомбитесь несколько лет, скажем, по потомкам советских солдат, освобождавших Украину, сделанной из фантазий и веток искусственной реальностью — и они с надрывной гордостью начнут именовать себя бандеровцами.

Атака в Думе была постановочной? Попробуйте остановить на улице европейского города человека, который в апреле 2018-го ахал перед телевизором и шептал "ну и сволочь же этот Асад", и скажите ему об этом. Он, скорее всего, спросит в ответ: "Дума?.. Извините, это где вообще?" В его памяти торчит обобщенное знание: "сирийский тиран Асад бомбит собственных граждан зарином". Потому что и до фальшивки "Белых касок", и после фальшивки "Белых касок" ему об этом говорили десятки раз — и повторяют из каждого утюга.

Строго говоря, "оружием XXI века" является именно это: управляемая проточная реальность, проложенная через голову отдельного гражданина. Когда память и мировоззрение человека уже не принадлежат ему, а поступают ему как абоненту через стрим — это в принципе угроза пострашнее любого "изменения климата".

Кстати, не надо думать, будто мы тут у себя защищены от "мнемонического оружия", лепящего реальность аудитории по запросу заказчиков. Это не так. У нашей страны, конечно, есть свои информационные ПВО, — но они работают только по крупным целям. А так каждому нашему соотечественнику хотя бы по раз в день шепчут на ухо: "не слушай кремлевскую пропаганду — она врет. Не читай казенные СМИ — они врут. Не верь им. Верь сенсациям, которые тебе переслали друзья из соцсетей от каких-то анонимов. Эти обманывать не станут".

Нет, разумеется, было бы глупо говорить, что "российские СМИ всегда правдивы". Пока по федеральным каналам кочуют экстрасенсы с египетскими пирамидами, рекламы фуфломицинов и мастера бесконтактного боя, — такое заявление прозвучало бы нелепо.

Но Россия на основании чьих-то бездарных телепостановок по крайней мере никого не бомбит. И вот с этим — самым главным — фактом поспорить не получится.

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* Террористическая организация, запрещенная в России