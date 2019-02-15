Губернатор Хабаровского края опроверг информацию о миллионной зарплате

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опроверг сообщения ряда СМИ о своей якобы миллионной зарплате. Об этом он сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Ранее некоторые региональные СМИ сообщили о повышении зарплаты губернатора на 700 тыс. рублей в месяц.

"Зарплату свою сократил значительно, в разы. Зарплата у меня в пределах 400 тыс. рублей в месяц. С этой зарплаты часть отдаю в благотворительный фонд. У меня оклад — 84 тыс., он никоим образом не больше, чем у других губернаторов. Все это инсинуации, что губернатор получает миллион", — сказал Фургал.

Он пояснил, что сумма в 11 млн рублей, которая фигурировала в ряде СМИ, составляет "содержание губернатора и аппарата на год". "Все перелеты, автомобили, командировки и все остальное. Это не заработная плата", — пояснил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс", ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.