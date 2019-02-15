Минобороны рассекретило документы по Афганистану 

15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана, который начался девятью месяцами ранее. К 30-летию этой даты Министерство обороны России рассекретило ряд документов, повествующих о выполнении интернационального долга служащими Советской армии с момента ввода войск. В документах представлены отчёты о различных операциях: уничтожении мятежников, захватах крупных складов боеприпасов. Также в документах имеются свидетельства об том, как советские военнослужащие налаживали контакты с местными жителями и помогали обустраивать мирную жизнь после окончания военных действий.