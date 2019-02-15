Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью РИА Новости заявил, что вывести советские войска из Афганистана организованно и без потерь помогли переговоры с США, Ираном, Пакистаном и другими сторонами.
«Общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами — США, Ираном, Пакистаном, другими странами — удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями», — сказал он.
Горбачёв отметил, что таким образом была «поставлена точка в этой печальной главе».
Ранее Минобороны рассекретило документы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989 года завершился вывод войск СССР из Афганистана.