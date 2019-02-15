Горбачев: вывести войска из Афганистана помогли контакты с США, Ираном

Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в Афганской войне.

"Общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами — США, Ираном, Пакистаном, другими странами — удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями. Поставили точку в этой печальной главе", — сказал Горбачев в интервью РИА Новости в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

В 1979 году по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) о предоставлении военной помощи руководство СССР приняло решение о введении войск. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери в Афганистане составили 14453 человека.

В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме того, погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров. Из-за ранений прекратили свою службу в Вооруженных силах 172 офицера. Инвалидами стали 6669 "афганцев", в том числе инвалидами первой группы — 1479 человек.