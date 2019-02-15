Захарова ответила на угрозы Болтона по санкциям против сторонников Мадуро

Ранее Болтон написал в Twitter, что "те, кто строит заговоры с (действующим президентом Венесуэлы Николасом — ред.) Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями".

Захарова в своем Facebook привела один из заголовков в СМИ: "Болтон пригрозил "последствиями" тем, кто будет "подрывать демократические институты Венесуэлы".

"Своим блокноту и ручке, что ли?" — добавила официальный представитель МИД.

Ранее в СМИ сообщалось о случае с Болтоном, в блокноте которого журналисты разглядели запись "пять тысяч солдат в Колумбию". В МИД Колумбии позже заявили, что им неизвестно, по какой причине такая запись появилась в блокноте Болтона. В пресс-службе колумбийского минобороны РИА Новости сообщили, что правительство Колумбии не планирует предоставлять США военные базы для вторжения в Венесуэлу.

Между тем, Трамп уже подтверждал в интервью телеканалу CBS , что рассматривает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

Под "последствиями" США обычно понимают санкции. Вашингтон уже задействовал многочисленные санкции против руководства Венесуэлы и грозил санкциями другим странам, если они будут поддерживать Мадуро

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.