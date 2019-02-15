Врио губернатора Петербурга лишил себя премии

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о депримировании глав районов и членов правительства города, в том числе и себя самого. По его словам, чиновники обязаны отказаться от каких бы то ни было материальных поощрений, если их работа не устраивает простых граждан.

Беглов полагает, что одной из проблем, мешающей решать стоящие перед правительством Петербурга задачи, является недостаток полномочий у районных администраций.

«Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», — сказал Александр Беглов.

Другая проблема, не дающая районным властям эффективно работать, — это утрата сотрудниками администраций обратной связи с людьми.

Нужно активно работать с населением. Все, что делает власть — делается для людей. Основной ваш адресат и ваш судья — жители ваших районов, поэтому очень важно учитывать их мнение в своей работе. Необходимо дать петербуржцам реальную возможность участвовать в жизни своего района, делать его лучше, комфортнее, ставить перед властью конкретные задачи, за выполнение которых потом можно будет спросить, — подчеркнул действующий глава города.

В связи с этим власти намерены привлекать жителей Петербурга к созданию в каждом районе собственной программы развития на ближайшие два-три года.