Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова назвала последние ресурсы истеблишмента США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
У политического истеблишмента США «остался по большому счету только один ресурс» –односторонние санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она также указала на второй ресурс — «активную вооруженную фазу вторжения» — но его, по мнению Захаровой, «берегут на самый крайний случай», хотя примеров применения военной силы американцами «не мало».
Захарова считает, что использование подобных методов свидетельствует «не о мощи, а о слабости государства», передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Напомним, законопроект о санкциях против России внесен в Сенат США. Санкции хотят ввести против банковского, энергетического и судостроительного секторов экономики, а также госдолга России.
По словам Захаровой, США могут потерять моральное лидерство в мире, если используют военный ресурс в Венесуэле, для них ситуация в Венесуэле — «последний международно-правовой Рубикон». Военное вторжение приведет к тому, что США «вообще на какой-то серьезный голос в мире права иметь не будут».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В немецких СМИ рассказали, как Путин «загнал НАТО в угол» Путин похвалил Трампа На встрече Путина и Роухани возникли проблемы с переводом
Комментарии
Политика , США , Мария Захарова , МИД , Сенат США , РИА Новости
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение