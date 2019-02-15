Захарова назвала последние ресурсы истеблишмента США

Она также указала на второй ресурс — «активную вооруженную фазу вторжения» — но его, по мнению Захаровой, «берегут на самый крайний случай», хотя примеров применения военной силы американцами «не мало».

Захарова считает, что использование подобных методов свидетельствует «не о мощи, а о слабости государства», передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Напомним, законопроект о санкциях против России внесен в Сенат США . Санкции хотят ввести против банковского, энергетического и судостроительного секторов экономики, а также госдолга России.

По словам Захаровой, США могут потерять моральное лидерство в мире, если используют военный ресурс в Венесуэле, для них ситуация в Венесуэле — «последний международно-правовой Рубикон». Военное вторжение приведет к тому, что США «вообще на какой-то серьезный голос в мире права иметь не будут».