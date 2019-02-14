Путин повредил палец во время спарринга по дзюдо

Владимир Путин в ходе визита в Сочи принял участие в тренировке в центре спортивной подготовки «Юг-спорт», где пообщался с представителями сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе и принял участие в тренировке.

Во время спарринга с олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым президент травмировал палец правой руки и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Путину наложили на руку тейп, после чего он продолжил тренировку.

После занятия президент сказал, что такие тренировки с высококлассными спортсменами заряжают энергией и помогают по-другому смотреть на жизнь.