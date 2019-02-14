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Путин повредил палец во время спарринга по дзюдо 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин повредил палец во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым, сообщает РЕН ТВ.
Владимир Путин в ходе визита в Сочи принял участие в тренировке в центре спортивной подготовки «Юг-спорт», где пообщался с представителями сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе и принял участие в тренировке.
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Во время спарринга с олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым президент травмировал палец правой руки и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Путину наложили на руку тейп, после чего он продолжил тренировку.
После занятия президент сказал, что такие тренировки с высококлассными спортсменами заряжают энергией и помогают по-другому смотреть на жизнь.
Политика , Владимир Путин , РЕН ТВ , Беслан
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