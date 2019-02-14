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Захарова назвала цирком ситуацию с заявлением продюсера BBC по Сирии 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление BBC о том, что слова продюсера телеканала Риама Далати о постановочной «химической атаке» в сирийской Думе являются «собственным мнением».
«Телеканал ВВС назвал заявление своего редактора о фальсификации кадров 2018 года из города Дума «частным мнением», а сам редактор закрыл от «посторонних» аккаунт в соцсетях, где ранее разместил свой кусочек «свободы слова». Показательная история. Как там наши западные борцы за права и свободы? Ещё не заподозрили ВВС в цензуре, не выявили факт давления на журналиста? Цирк, конечно» — написала Захарова в Facebook.
Ранее в BBC прокомментировали заявление продюсера телеканала по Сирии о том, что съёмки сцены в госпитале после «химической атаки» в сирийской Думе были постановочными.
Там отметили, что Далати «выражал своё собственное мнение».
Сам продюсер заявил заявил, что съёмки сцены в госпитале после «химической атаки» в сирийской Думе были постановочными, а атака якобы была, но зарин не использовался.
20 апреля 2018 года сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы «химической атаки» в городе Дума, рассказал RT подробности съёмок.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Госдума , Сирия
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