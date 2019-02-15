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Песков отреагировал на сообщения о третьем подозреваемом по делу Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 26 21 минуту назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию о третьем подозреваемом в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что эти утверждения никак не меняют позицию Москвы.
"Вы знаете, точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется. Ничего здесь не меняется, наш подход остается прежним", — отметил Песков.
Ранее расследовательская группа Bellingcat сообщила, что третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей якобы зовут Денис Сергеев.
4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к этому инциденту.
"Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика , Денис Сергеев , Сергей Скрипаль , Дмитрий Песков , ГРУ , Москва
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